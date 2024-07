Nuoto. Campioni senza tempo, il Garden fa il pieno di ori agli italiani Master

"Siamo la società più vecchia d’Italia, ma non per la data di fondazione". Il professor Fabio Bernardi, direttore sportivo del Garden di Rimini, lo afferma con orgoglio, soprattutto dopo che i suoi atleti Master hanno partecipato ai campionati italiani di categoria che si sono tenuti a Riccione a fine giugno. "I nostri ‘ragazzi’ stanno inanellando vittorie su vittorie – spiega Bernardi – L’anno scorso gli Europei, a inizio 2024 i mondiali in Qatar e ora i nazionali. Grazie a loro il Garden è conosciuto in tutt’Italia. Le altre società ce li invidiano e li vorrebbero ‘in prestito’ per qualche competizione. Da poco la categoria dei Master comprende anche i nuotatori che hanno più di vent’anni, ma il fiore all’occhiello della squadra, seguita dai tecnici Alessandro Fuzzi, Franco Cavina, Alessio Spelonchi e Gianlorenzo Parmigiani, è composto da super atleti che hanno più di ottant’anni sulle spalle. Per citarne solo alcuni: Filiberto Bonduà, quasi 90 enne; Giuseppe Fantini, 85 primavere; Domenico Olivieri, 88 anni e Piero Lodovico Cappelletti. Quest’ultimo, con i suoi splendidi 90 anni, a Riccione ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria 400-800 stile libero M90". Il palmares complessivo degli atleti Garden per i campionati italiani è davvero da invidia e di tutto rispetto: cinque ori, quattro argenti, cinque bronzi, un titolo Super Master M85 con Giuseppe Fantini e un titolo IronMaster M85 con Pierfranco Agrestini. Dietro a questi risultati c’è tanto allenamento (almeno 3 volte a settimana) e uno spirito sempre giovane.