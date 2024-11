Nuoto. Centro Copparo, altri sette podi. E brillano i primati personali

Seconda gara della stagione quella degli atleti di categoria del Centro Nuoto Copparo, al XII Trofeo ’Città di Reggio Emilia’. Ottimi risultati per i ragazzu copparesi, che sono saliti per sette volte sul podio, per 19 volte sono entrati in zona punti ed hanno realizzato ben 25 primati personali sulle 45 gare disputate confermando e migliorando quanto di buono fatto vedere a Rimini. Ma andiamo con ordine ed iniziamo con le sette medaglie che portano il nome di Matteo Andreotti, che nella categoria ragazzi è oro nei 200 farfalla (2’12”24 Personal Best), bronzo nei 100fa (1’00”63) ed è 6° nei 50 sl in 26”30 con PB annesso; i due argenti arrivano da Giulia Vaccari (assoluti) nei 50 dorso (31”86) e da Morgan Ori (ragazzi) nei 200dorso (2’13”06), Giulia è anche 4^ nei 100 dorso con un buon 1’10”47 mentre Morgan si piazza 5° assoluto nei 400sl

nuotando un ottimo 4’218”15. Le rimanenti medaglie arrivano da Emily Luciani, che pare stia

ritornando, nonostante i problemi alla schiena che continuano a crearle difficoltà, ai livelli che le competono ed 3^ sia nei 200sl (2’11”48) che nei 400sl (4’36”21), piazzandosi anche 5^ nei 100sl con un buon 1’01”74 e da Sergio Poletti che nella categoria Juniores si supera nei 200 farfalla nuotando un ottimo 2’21”21 che lo porta sul terzo gradino del podio, e realizza il proprio best anche nei 100 farfalla in 1’03”45.

In zona punti entra anche Mario Gragnanini (Juniores), che nei 50 farfalla chiude 6° in 29”28, non lontano dal proprio primato. I rimanenti primati personali li realizzano fra le femmine Anna Zappaterra (ragazzi) nei 200 e nei 400sl e Vittoria Zuccatelli (ragazzi) nei 50sl, fra i maschi Riccardo Mangherini (ragazzi) che realizza i propri best nei 100sl e 200sl nei 100dorso, Nicola Genesini (ragazzi) nei 50 e 100sl, Nicola Mantovani nei 100sl dove scende dal muro dei 60” e nei 200sl e nei 400sl, Riccardo Malagutti (ragazzi) nei 100 e 200 rana e nei 50sl, Luca Bondi (ragazzi) nei 50 e 100sl.

Appena rientrata dopo la frattura di una costola, Francesca Billo si difende nelle gare a sl, mentre stenta ancora Sofia Brunetti e fatica a nuotare quello che potrebbe. "Una discreta crescita rispetto alla gara di Rimini, ma ancora assenze importanti – ha commentato il dt Athos Gualandi –. Buone le indicazione arrivate da chi ha gareggiato".