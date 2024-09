Nuoto. Centro Copparo in ritiro. Stagione alle porte

Sono appena tornati i 39 atleti del Centro Nuoto Copparo che per dare il giusto passo all’inizio

della stagione hanno raggiunto Andalo dove hanno svoltola prima settimana di ripresa degli

allenamenti. Il centro scelto per questo ritiro fa parte della storia del Centro Nuoto Copparo in quanto Andalo, con un centro sportivo all’avanguardia offre ottime possibilità di preparazione e la località trentina è ricca di occasioni all’aperto che è possibile cogliere con escursioni e percorsi in montagna.

I 39 atleti partecipanti, 31 della squadra di nuoto, 4 ragazze della squadra di nuoto artistico e 4 della squadra di pallanuoto guidati dai tecnici Athos Gualandi, Martina Bonora, Ilaria Veronesi e Dario Zanardi si sono sottoposti ai primi importanti allenamenti sia in acqua che a secco.

Sarà una stagione ricca d’impegni e di progetti per tutte le squadre ed è anche per questo che i tecnici hanno iniziato subito, con i primi di settembre, gli allenamenti. I nuotatori dovranno confermare e migliorare quanto di buono fatto vedere la scorsa stagione, accogliendo i nuovi giovani che entreranno in 1^ squadra nel migliore dei modi e sperando di far crescere in modo concreto le nuove leve che arriveranno numerose fra gli esordienti e che già ad Andalo erano presenti. Durante il ritiro di quest’anno la società ha voluto valorizzare alcuni dei suoi atleti che nella stagione scorsa si sono distinti per risultati, impegno e determinazione e così sono stati consegnati il premio “Giovane Emergente” a Sara Viola Mantovani che fra gli esordienti B, nella passata stagione, ha vinto tutto quello che si poteva vincere, infatti alla prossima festa delle società sarà premiata anche dal Comitato Regionale della FIN, la “Coppa Disciplina” per risultati, impegno e determinazione a Morgan Ori e per la sua longevità e crescita sportiva il “Premio Fedeltà” a Francesca Billo. Ora il Centro Nuoto Copparo riparte da Via dello Sport con la convinzione dei tecnici che questo team possa crescere ancora, e incrociando le dita tutto lo staff confida che questo anno bisestile che sta per terminare, non si manifesti ancora con strascichi funesti, oltre a tutti gli infortuni della stagione scorsa.