NUOTO. Ci sono il meeting: "Città di Grosseto» e Memorial Zuppardo

E’ tutto pronto per il 38° Meeting nazionale giovanile di nuoto "Città di Grosseto" nonché 32° "Memorial Fabiano Zuppardo". Oggi e domani infatti, nella piscina di via Lago di Varano, si terrà la manifestazione riservata a Ragazzi, Juniores, Assoluti (Classifica congiunta per Cadetti e Senior). Gli atleti di Ragazzi, Juniores e Assoluti potranno essere iscritti a 6 gare. Nelle gare 800 stile libero femmine e 1500 stile libero maschi saranno ammessi i primi 12 tempi assoluti per ciascuna gara; nelle gare 800 stile libero maschi e 1500 stile libero femmine saranno ammessi i primi 6 tempi in assoluto per ciascuna gara. Nei 400 misti saranno ammessi i primi 12 tempi in assoluto per sesso. Nei 400 stile libero saranno ammessi per migliori tempi di iscrizioni. Il trofeo del 38° Meeting "Città di Grosseto" andrà alla società prima classificata. Il "Trofeo Zuppardo" all’atleta della Nuoto Grosseto in base al regolamento interno la società.