Nuoto. Cocci vince l’argento. Bronzo per Santini

Si sono conclusi alla piscina La Bastia di Livorno i ‘Sei giorni’ del campionato regionale categoria di nuoto. Torneo che ha visto salire in cattedra anche 20 finalisti valdelsani della Fiammetta, un risultato alquanto positivo raggiunto dall’ottimo binomio composto dal tecnico Lorenzo Chesi e da Federica Silla. Tra prove esaltanti e obiettivi conquistati sono stati ben 58 i record personali ottenuti su 78 gare disputate. Da segnalare le medaglie conquistate dal senior Francesco Cocci (nella foto sopra) e dall’emergente Cosimo Santini (nella foto sotto). Il primo è stato un assoluto protagonista conquistando l’argento sui 200 rana, poi il bronzo sui 50 e sui 100 rana. Santini, classe 2010, ha avuto la possibilità di togliersi grosse soddisfazioni, conquistando la medaglia di bronzo sui 200 farfalla poi inanellando il quarto posto nei 100 farfalla, nei 200 e 400 misti, nei 100 dorso e il sesto posto sui 50 stile. Spiccano nella categoria femminile le prestazioni della senior Ilaria Leoncini e della juniores Sofia Fioravanti. La prima con ottime prestazioni ottiene il quarto posto sui 200 rana, il quinto posto sui 100 rana e il sesto nei 50 rana. La seconda ottiene il quarto posto sui 100 farfalla, il sesto sui 50 farfalla, l’ottavo sui 200 farfalla, il 12esimo sui 50 stile e il 13esimo nei 100 stile. Una stagione invernale che si conclude in netta crescita e sotto i migliori auspici per la Certaldo Nuoto.