Nuoto - Coppa Toscana. CNL trionfa a Livorno

Il grande nuoto è ripartito in Italia con il meeting di Livorno del 21 e 22 marzo scorsi. Anche la squadra del Circolo Nuoto Lucca – che si allena nella vasca dell’Itis – si è misurata gareggiando nella piscina comunale Camalich, piscina da 50 metri, divenuta centro federale lo scorso anno, con un numero di atleti partecipanti notevole. Alla competizione hanno preso parte oltre mille nuotatori e nuotatrici con nomi di alto livello: da Simona Quadarella, a Benedetta Pilato, da Nicolò Martinenghi a Sara Curtis.

Il trofeo livornese è stato una vetrina e anche un passaporto per coloro che sono alla ricerca della qualificazione per i prossimi mondiali di Singapore e per i campionati nazionali assoluti, ormai dietro l’angolo, che si svolgeranno dal 13 al 17 aprile. In grande spolvero il Circolo Nuoto Lucca che ha partecipato con ben 18 atleti a questa tappa di alto livello, considerando che il trofeo era a numero chiuso e si poteva accedervi solo con i tempi minimi stabiliti dalla federazione. Gli atleti della compagine lucchese si sono distinti con impegno ottenendo anche buoni piazzamenti.

Anche gli "Esordienti A" non sono rimasti fermi; infatti, hanno preso parte alla Coppa Toscana del 22-23 marzo, manifestazione che si è svolta alla piscina "La Bastia" di Livorno, questa in vasca da 25 metri. L’asso pigliatutto del Circolo Nuoto Lucca è risultata essere Emma Rugani che ha messo a segno un doppio oro, ottenendo il primo posto sia nei 50 rana che nei 100 rana. Davide Palandri ha strappato un significativo secondo posto nei 100 rana, ottimo argento.

Congratulazioni dai vertici dell’As Circolo Nuoto Lucca, a partire dal presidente Pietro Casali, a tutti gli altri atleti che hanno migliorato tutti i loro tempi e hanno scalato le posizioni in classifica. Complimenti dal presidente anche a tutti gli allenatori, l’esperto tecnico Gabriele Marraccini, le giovani Anna Landucci e Rachele Salvatori e l’infaticabile Gianni Longo.

Laura Sartini