Nuoto. Costagli agli Europei Giovanili Lifesaving. Nella 4X50 mista record italiano Cadette

Nel Campionato Italiano Assoluto di Riccione Chiara Costagli (nella foto) ha ottenuto la qualificazione ai prossimi Campionati Europei Giovanili Lifesaving che si terranno a Riesa in Germania dal 28 giugno al 5 luglio; nonostante la partecipazione e gli allori agli Europei 2023, il pass non era facile da ottenere e Chiara si è subito complicata la vita nella prima gara, i 200 metri nuoto ostacoli. L’atleta virtussina della classe 2006 ha mancato la finale assoluta e si è ritrovata a dover vincere la finale Youth e così è stato, conquistando il primo tassello della convocazione azzurra, con un perentorio 2’11’’. Nella seconda gara, il percorso misto, la Costagli ha nuovamente primeggiato nella finale giovani, mancando però il tris nei 100 torpedo. Nella giornata di sabato ci sono state altre difficoltà nei 100 metri pinne ma poi il 200 superlifesaver è andato come doveva andare: Chiara ha ottenuto la finale assoluta e ha conquistato il bronzo tricolore, ottenendo gli ultimi punti che le hanno consentito di avere il pass automatico per Riesa. Ma tutta la Virtus Buoconvento è stata artefice di una gran bella manifestazione con le solite staffette scatenate: nella 4x50 nuoto ostacoli Viola Petrini, Rachele Gonzi, Silvia Belli e Chiara Costagli si sono prese un argento italiano a pari merito con le Fiamme Oro (1’55’’2), battute solo dalle campionesse della In Sport. Nella 4x50 mista è stata di nuovo battaglia con le atlete della Polizia: Gonzi, Belli, Petrini e Costagli si sono dovute ‘accontentare’ del bronzo ma, con il crono di 1’42’’1 hanno siglato il nuovo record italiano Cadette, migliorando il primato detenuto sempre dalla Virtus dallo scorso anno. Nell’ultima giornata delle gare in vasca è arrivata anche la bellissima medaglia di Viola Petrini, terza assoluta nei 50 metri nuoto ostacoli (27’’8).