Nuoto. Cus, Astolfi prima

Presso la piscina Gambi di Ravenna si è svolto il campionato regionale assoluto organizzato in concomitanza con il meeting acquatica Ravenna, prima uscita stagionale in vasca da 50 metri. Ottime prestazioni per gli atleti cussini; su tutti brilla la medaglia d’oro di Margerita Astolfi (nella foto) nei 400 stile libero categoria ragazzi, che si conferma mezzofondista in forte crescita dimostrando le sue doti anche nella vasca olimpica.

Benissimo anche le sorelle Capobianco; Sara, la più grande, si laurea vicecampionessa regionale assoluta nei 50 dorso, mentre Serena chiude al terzo posto categoria Ragazzi nei 100 farfalla.

Sempre in famiglia sono condivise le medaglia nella rana: Alessio Giunchedi sale sul podio sia nei 100 che nei 200 rana mentre il fratello minore Andrea è secondo nei 200 categoria junior.