Nuoto. Cus, scatta la stagione col nome SC Consulting

Con l’inizio della nuova stagione agonistica, il Cus Ferrara nuoto scende in vasca con entusiasmo e ambizioni rinnovate. Grazie alla partnership con lo sponsor SC Consulting di Sergio Cedolin, il club si presenta rafforzato e con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nell’élite del nuoto regionale e nazionale. La partnership non rappresenta

soltanto un sostegno economico, ma testimonia un’affinità di valori e di visione, condivisi sia dalla società sia dallo sponsor, entrambi proiettati verso il raggiungimento di traguardi ambiziosi e alti standard di performance. La prima squadra del Cus nuoto è composta da atleti di grande valore, alcuni di questi già affermati a livello nazionale e punta a competere ai vertici grazie alla guida esperta dei tecnici federali Gianluca Orlandi e Davide Colucci. Con curricula che li vede protagonisti da anni nel panorama del nuoto italiano, porteranno alla squadra un contributo determinante sia in termini di competenze tecniche sia di strategie agonistiche, fondamentali per affrontare le sfide di questa nuova stagione. Con una preparazione mirata e un’attenta gestione del talento, la squadra si prefigge di raggiungere piazzamenti di rilievo nei campionati federali e nei principali appuntamenti sportivi del calendario. La squadra giovanile, fiore all’occhiello della società, si prepara a una stagione altrettanto emozionante, sotto la guida dei tecnici federali Paolo Cacace e Giada Martinelli. Con un’attenzione particolare allo sviluppo delle competenze tecniche e all’esperienza agonistica, i tecnici accompagneranno questi giovani atleti nel loro percorso di crescita sportiva, con l’obiettivo di trasformare il potenziale in risultati concreti. L’impegno e la dedizione della compagine giovanile fanno intravedere un futuro promettente e il lavoro di formazione tecnica e psicologica è orientato a preparare questi giovani per il salto verso le competizioni di livello superiore. Elemento di grande rilievo nello staff tecnico è la presenza del prof. Marco Zamboni, rinomato metodologo sportivo che vanta nel suo palmares oltre 70 titoli nazionali e una lunga esperienza accanto ad atleti di livello europeo e mondiale.