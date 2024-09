Nuoto di fondo. Medaglia d’oro dopo l’intervento. Massa: campione regionale over 40

Dal calcio dilettantistico al nuoto di fondo, scoprendosi competitivo. È quanto è successo al 40enne empolese Francesco Massa, che sabato scorso a Marina di Pisa si è laureato campione regionale Csi nello fondo sprint sulla distanza del mezzo miglio in acque libere (percorso che può variare tra i 900 metri e un 1,100 chilometri). "Un paio di anni fa ho dovuto fare piscina a Empoli per riabilitazione dopo un intervento alla gamba e parlando con i ragazzi dell’Acqua Tempra mi hanno fatto venire voglia di provare la disciplina in acque libere – racconta Massa –. Così, poi, tramite un amico di Livorno mi sono iscritto alla squadra Dlf Livorno, che a livello Master è una delle più quotate a livello italiano". Il recente titolo regionale di categoria, quella degli over 40, oltre alla nona piazza assoluta è arrivato dopo un altrettanto positivo 21esimo posto ai campionati italiani Fin andati in scena a Piombino qualche settimana fa.

"Onestamente prima di partire per la gara di sabato scorso il mio obiettivo era quello di riuscire a rientrare nei primi cinque della mia categoria – aggiunge il nuotatore empolese – e per farcela, visto che la mia distanza prediletta è il miglio (1,852 chilometri), ho deciso di partire a tutta, riuscendo poi a tenere il ritmo per l’intero arco della gara. Non mi ero mai cimentato prima con questa distanza, ma in acqua mi sentivo bene e alla fine la scelta ha pagato: quando ho toccato mi sono subito accorto di aver fatto una buona prestazione". Chiusa con il tempo di 21’12’’80, la gara regionale non ha presentato particolari avversità naturali, a differenza di quanto era successo invece al campionato italiano. "In quella occasione non solo nuotammo con un mare mosso che ci risucchiava energie bracciata dopo bracciate – conclude –, ma dopo duecento metri fui punto anche da una medusa. Ho stretto i denti e o portato a conclusione la gara". Adesso, dal punto di vista agonistico l’anno di Francesco Massa si chiude qui, con il prossimo appuntamento che sarà a maggio 2025. Periodo che l’attuale dirigente dell’Avane, società con cui ha chiuso la sua carriera calcistica, sfrutterà per un altro intervento chirurgico di routine per chiudere il cerchio una volta per tutte.

Simone Cioni