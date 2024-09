Nuoto di fondo, Rachele Bruni (ri)vince il Miglio Marino di Sturla

Prato, 25 settembre 2025 - Prato, 25 settembre 2024 - Il prossimo 4 novembre le primavere saranno 34 e non è quindi escluso che nei prossimi mesi possa volgere lo sguardo altrove, verso nuove avventure professionali. Ma per quanto da qualche tempo non venga più convocata in Nazionale, Rachele Bruni resta comunque una delle migliori nuotatrici di fondo d'Italia, dati alla mano. E lo ha rimarcato una volta di più proprio pochi giorni fa, vincendo l'ottantesima edizione del “Miglio Marino” di Sturla. Una gara sui generis stavolta, recuperata lo scorso weekend dopo il rinvio deciso nelle scorse settimane a causa del maltempo dello scorso 8 settembre. La nuotatrice comeanese, argento olimpico a Rio 2016, è salita sul gradino più alto del podio piazzandosi davanti alle giovanissime Athena Moretti e Cecilia Heinen. E per lei si tratta di un bis, visto che già lo scorso anno si dimostrò la prima a tagliare il traguardo della medesima manifestazione di nuoto che si svolge annualmente in Liguria e che richiama centinaia di concorrenti. Lì sarà il suo futuro prossimo, oltretutto: il prossimo fine settimana, la vice-campionessa olimpica nella 10 km terrà una “masterclass” di nuoto di fondo ad Albissola, nell'ambito della manifestazione sportiva “I'm Ponente”. Che potrebbe dare già un primo indirizzo sulle sue intenzioni quando deciderà di abbandonare l'agonismo: già nelle scorse settimana aveva debuttato come collaboratrice tecnica dell'allenatore del Lavagna '90, occupandosi della preparazione dei giovani e delle giovani nuotatrici del club ligure in procinto di partecipare alle varie gare regionali. E chissà che un domani non possa proseguire a pieno titolo e a tempo pieno su questa strada.

G.F.