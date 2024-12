Nuoto e Pallanuoto - Grande soddisfazione per il presidente Pieri. Rari, un’annata super. E’ ancora in serie A

Sventola la bandiera biancorossa della Rari Nantes Florentia in Coppa Brema a Livorno: uno degli appuntamenti più significativi del calendario nazionale in quanto determina le classifiche annuali a squadre di A1, A2 e B. Col quarto posto conquistato sia a livello maschile che femminile la società del presidente Andrea Pieri si è confermata infatti per il quarto anno consecutivo nella massima serie, tra le prime otto sulle 278 società in corsa, e "regina" del mondo natatorio italiano in quanto unica società ad avere in A1 due team di nuoto, uno maschile di pallanuoto e uno assoluto di nuoto artistico. Priva di due atleti top come Matteo Restivo ed Emma Vittoria Giannelli, la Florentia coordinata dal professor Verniani si era presentata al via con tutti gli altri big allenati da Paolo Palchetti, compresi Lorenzo Zazzeri e Filippo Megli di ritorno dai Mondiali in vasca corta di Budapest dove avevano vinto un oro, un argento e un bronzo. Insieme a loro anche Matilde Biagiotti, le euro junior Giulia Pascareanu e Irene Mati, oltre alle stelle nascenti Bianca Nannucci, Angelica Ongaro e altri ancora.

Si conclude così la stagione 2024 della Rari: un anno da incorniciare – tra l’altro, il 120° dalla sua fondazione - che ha visto la società protagonista a livello giovanile e senior di nuoto e pallanuoto, con otto azzurri a Parigi, il bronzo olimpico di Zazzeri nella 4x100 sl (insieme all’altro fiorentino Leonardo Deplano), dodici medaglie internazionali (5 ori, 3 argenti e 2 bronzi fra Mondiali ungheresi, Eurojunior di Vilnius, Coppa Comen a Limassol, Mondiali under 16 maschili pallanuoto), un titolo italiano paralimpico e la promozione in A1 della pallanuoto maschile. Per quanto riguarda quest’ultima, da segnalare la convocazione in azzurro da parte del commissario tecnico Sandro Campagna dell’attaccante Stefano Sordini, classe 2002. L’ultimo gigliato che aveva indossato la calottina azzurra era stato Giacomo Bini, suo attuale compagno di reparto, nel collegiale preolimpico 2016.

f. m.