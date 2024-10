Nuoto e solidarietà. ’Una vasca per Aisla’. Maratona contro la Sla

Torna la maratona di nuoto di ventiquattro ore per le persone con SLA: è la decima edizione di "Una vasca per Aisla Firenze” che si svolgerà all’impianto dell’Affrico San Marcellino, piscina Renato Dani, dalle 13 di sabato 16 novembre alle 13 di domenica 17 novembre. Testimonial del decennale Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella 10 chilometri di nuoto di fondo. Un traguardo importante per Aisla Firenze che ha mantenuto e rinnovato questo appuntamento, superando anche la prova del Covid. L’appuntamento è organizzato dalla Firenze Nuota Master, grazie al prezioso impegno del Consigliere Andrea Prayer, in collaborazione con la Fondazione La Compagnia di Babbo Natale.

"Con questa edizione della maratona di nuoto, di 24 ore, per Aisla – spiega il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione – siamo arrivati a dieci. La testimonial d’eccezione Ginevra Taddeucci dimostra che si è atleti di alto livello non solo vincendo una medaglia ma anche mettendo il proprio nome ed il proprio volto accanto a cause importanti. L’obiettivo è raccogliere più fondi possibili per Aisla che è un’associazione che ogni giorno, 365 giorni l’anno, porta avanti l’impegno per sostenere i malati di SLA ma anche le loro famiglie che, indirettamente, sono colpiti dalla malattia. Sono orgoglioso che, anche quest’anno, il Comune di Firenze abbia dato il patrocinio a questa iniziativa per far continuare a crescere questa associazione nella nostra città".

"Appena mi hanno chiamato – continua Ginevra Taddeucci – non ho esitato ed ho subito accettato di fare da testimonial. È importante dare un contributo e spero di essere un esempio per portare felicità anche a chi è più sfortunato".

La donazione minima è di 10 euro, tutte le informazioni a [email protected] o al numero 3481880933.