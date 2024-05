Nuoto, Faenza sfiora il podio. Quarta la squadra maschile. Undicesime le donne ai regionali

Pioggia di medaglie per il Nuoto Sub Faenza nella fase regionale del campionato nazionale di nuoto a Squadre della categoria Ragazzi tenutasi a Bologna. La squadra maschile, composta da Luca Balestri, Giacomo Bandini, Lorenzo Dotti, Alex Gaddoni, Giulio Gondoni, Mattia Pini e Nicola Tramonti, ha chiuso al quarto posto la classifica delle società, mentre quella femminile, formata da Ilaria Alberani, Greta Amadei, Gaia Loreti, Iolanda Rubboli e Beatrice Tambini, è arrivata undicesima.

Alex Gaddoni, al rientro da un infortunio, ha vinto nei 100 e nei 200 metri farfalla ed è stato protagonista della conquista della medaglia di bronzo per la staffetta 4x100 stile libero insieme a Balestri, Bandini e Pini. Molto positivi sono anche i quarti posti con primati personali per Greta Amadei nei 400 misti, Giulio Gondoni nei 200 misti e ancora per i ragazzi della staffetta. Nel week end si è conclusa la stagione sportiva per le ragazze del nuoto artistico di scena a Casalecchio di Reno nella finale regionale Uisp denominata 17° Trofeo Città di Casalecchio - "Memorial Roberto Ghermandi". Sono arrivati secondi Ludovica Bambi (Solo, Esordienti C), il Trio Esordienti C con Amanda Baracani, Sofia Cartilari, Emma Iovine, la Squadra Esordienti B e il Libero Combinato Esordienti A.

Quinto posto per Anna Pederzoli (Solo, Ragazze), settimo per Sofia Bertaccini (Solo, Esordienti B) e per il Duo Esordienti A con Matilde Melandri e Caterina Cattani, ottavo per Matilde Melandri (Solo, Esordienti A) e nono per il Duo Juniores con Martina Leoni e Antonia Luccaroni (in foto le ragazze del Nuoto artistico).