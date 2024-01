Nuoto giovanile. Rari Nantes ok in vasca e fuori

La piscina comunale di Forlì ha ospitato la 3ª edizione del Trofeo Fp Tramissioni, cosiddetto ‘della Befana’, organizzato dalla Rari Nantes Romagna in collaborazione con Fin e Csi. Ben 23 erano le società provenienti da tutta Italia, per un totale di 600 atleti, con oltre 2.100 gare individuali e staffette disputate. Ottimo successo organizzativo e tecnico per la Rari Nantes Romagna: infatti il club forlivese ha conquistato sia la classifica generale, davanti a Nandi Ars Loreto e a Imola Nuoto, sia la graduatoria degli Esordienti, davanti al Pescara Nuoto.

Fra i tanti atleti presenti, molti gli azzurri: tra tutti, Ilaria Bianchi che ha partecipato a ben 4 olimpiadi e ha conquistato 27 titoli italiani. La Bianchi ha vinto i 100 farfalla senior in 59’’69, migliore prestazione tecnica femminile. Bene anche Lucia Principi (classe 2007), già oro nella 4x100 mista agli europei giovanili e campionessa italiana giovanile nel 2023 nei 100 e 200 rana, che si è aggiudicata proprio 100 e 200 rana con tempi di rilievo.

Tanti gli atleti della Rari Nantes che si sono ben comportati. Spiccano i risultati di Alexia Miron, Lucian Mario Ilie, Adele Gallani, Alessandro Spazzoli, Alessandro Moffa, Daniele Esposti (categoria Esordienti) e di Carlo Cordara, Beatrice Muccioli, Mia Ricci, Giusy Belperio, Giovanni Samorì, Thomas Lazzarini, Diego Gatta, Jury Bartolini, Andrea Urbini, Luca Bravaccini, Luca Di Fabio e Riccardo Ravaioli (restanti categorie). Il nuoto tornerà protagonista a Forlì il 3 marzo col 2º Trofeo Motion, riservato alle categorie superiori.

u. b.