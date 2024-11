Nuoto. Gli atleti Master del Nuoto Sub Faenza tornano da Bologna con dodici medaglie d’oro

È iniziata nel migliore dei modi la stagione dei nuotatori Master del Nuoto Sub Faenza. Domenica scorsa al 21° Trofeo De Akker tenutosi Bologna, i 18 atleti faentini hanno confermato il risultato eccezionale della manifestazione del 2023, ovvero il secondo posto di squadra su 30 società partecipanti ottenendo un ricco bottino composto da 12 medaglie d’oro, 12 d’argento e 7 di bronzo. Le medaglie d’oro sono state vinte da Dalia Rinaldi (categoria M30) nei 50 dorso e negli 800 stile libero, da Annamaria Chillemi (M45) nei 50 farfalla, da Stefano Schiumarini (M60) nei 50 rana, nei 100 dorso e nei 50 dorso, da Luca Stroppa (M20) nei 50 rana e nei 50 farfalla, da Paolo Bertoni (M55) nei 50 farfalla, da Stefano Tummarello (M30) nei 50 rana e da Emanuele Galafroni (M25) negli 800 stile libero. Primo posto anche per la staffetta 4x50 misti (M160) composta da Emanuele Galafroni, Stefano Schiumarini, Paolo Bertoni, Nicolò RinaldiI Master saranno di nuovo di scena nel week end a Riccione nel 20° Trofeo Città di Riccione. Gli Esordienti A e B del Nuoto Sub Faenza erano impegnati a Pinarella nella seconda parte del primo turno del Torneo Invernale. Negli Esordienti B, ottime prestazioni di Emma Alpi, vincitrice nei 50 farfalla e nei 100 misti oltre che seconda nei 50 dorso, mentre Elena Coveri può fregiarsi dei secondi posti nei 50 rana, nei 50 stile libero, nei 100 stile libero e del terzo nei 100 misti. Esordienti A: Tommaso Alberelli primo nei 200 misti e terzo nei 100 rana, Federico Cacciari secondo nei 100 farfalla, Edoardo Ragazzini terzo nei 200 misti.