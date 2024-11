Nuoto: i campionati assoluti in vasca corta a Riccione. Busa non ha rivali nei 50 farfalla . Alessia Polieri sale sul podio

Si chiudono in bellezza per l’Imolanuoto gli assoluti in vasca corta a Riccione, con la vittoria di Michele Busa (nella foto) nei 50 farfalla.

Nella piscina riccionese il 23enne faentino, ma di stanza a Imola, porta a casa il titolo italiano vincendo con il tempo di 22’50 (davanti a Valsecchi e Candela), leggermente superiore a quanto nuotato in batteria (22’’44).

Un tempo che non vale il pass diretto per i prossimi Mondiali in vasca corta, ma che gli regala comunque la soddisfazione del primo titolo tricolore della sua carriera.

Nella stessa gara chiude ottavo Luca Todesco (23’’29).

Chiude a medaglia anche Alessia Polieri, terza nella gara dei 200 farfalla; nella stessa gara chiude 17esima Asia Salvato, poi settima nella finale B.

Spazio anche alla rana nell’ultima giornata di gare, con i 200.

Tra i maschi si registra il terzo posto per Alessandro Pinzuti che chiude in 2’05’’17, il quinto di Andrea Castello in 2’07’’35, e il sesto di Stefano Saladini in 2’07’’88.

Al femminile arriva il secondo posto per Alessia Ferraguti, dietro Fangio, con il tempo di 2’23’’56, dietro di lei Giulia Verona si piazza sesta in 2’25’’27. Arianna Guidotti è 27esima nei 200 dorso (2’15’’15).

