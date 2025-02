Nuoto, i giovani della Futura brillano nel "Chianti Swim"

Prato, 26 febbraio 2025 - Nove medaglie in una competizione giovanile di livello nazionale. E' il bottino con cui la Futura ha chiuso la seconda edizione del trofeo "Chianti Swim” di nuoto, che si è svolto a San Casciano e che ha visto partecipare giovani atleti provenienti da tutta la Toscana, dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia. Sono saliti sul podio per il sodalizio pratese Marta Bennati (bronzo nei 50 stile libero) Leonardo Giusti (argento nei 100 dorso) Alessio Rrotani (argento nei 50 stile libero) Alberto Paoli (bronzo sia nei 50 stile libero che nei 100 rana) Vittoria Gestri (bronzo nei 100 farfalla e nei 100 stile) e Niccolò Barni (argento nei 100 stile e 200 farfalla). I compagni di squadra Alessia Mazzoni, Achille Campani ed Aurora Avella hanno sfiorato la “top three”, in una kermesse che ha visto ben figurare anche Samuel Bochicchio, Duccio Vaini, Vittorio Lanubile, Branda Pascal, Martina Mucci, Iole Rindi, Dalia Parretti, Sofia Giraldi, Bianca Amerini, Giulia Poggiolesi, Chiara Tasselli, Maria Chiara Armenti ed Eleonora Dondini. “Tutti gli atleti, anche in questa occasione, hanno dimostrato un forte spirito agonistico e di compattezza – ha commentato il presidente della Futura, Roberto Di Carlo - la squadra allenata da Fabio Cardini e Vittoria Borelli sta continuando a migliorare sotto il profilo sportivo e soprattutto dal punto di vista umano".

G.F.