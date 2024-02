Nuoto: i mondiali. Cerasuolo sesto:: "Sto crescendo»

Un buon sesto posto dietro ai più grandi velocisti della rana mondiale. Simone Cerasuolo brilla nella finale dei 50 rana ai Mondiali di Doha, e anche se non arriva il podio, ne esce con sensazioni positive pensando all’impegno agli assoluti primaverili in cui cercherà la qualificazione per i giochi olimpici di Parigi nei 100 rana. Parte forte Cerasuolo, il più giovane con i suoi 20 anni, tenendo la testa davanti nei primi 20 metri. Cerasuolo chiude con il crono di 26’’93. "Sono contento di aver migliorato di nuovo dalla batteria alla semifinale e in finale – dice –. Si vede che in nuotata ancora non sono brillantissimo ma era voluto visto che tra una ventina di giorni c’è un appuntamento più importante per il quale finalizzare la preparazione. Però sono contento di aver partecipato a un’altra finale mondiale, è tutta esperienza". Sabato toccherà ad Anita Bottazzo tuffarsi nelle acque del Mondiale. Lo farà in mattinata con le batterie dei 50 rana, gara che la vide finalista a Fukuoka, con le eventuali semifinali nel pomeriggio e la finale domenica pomeriggio nell’ultima giornata di gare.

Luca Monduzzi