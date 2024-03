Nuoto: i risultati ai campioni italiani in vasca a Riccione. Laquintana, Cocconcelli e Morini sono d’oro. Nc Azzurra ’91 Csi President è ancora d’applausi

Momento importante per Nc Azzurra ’91 Csi President che dà spettacolo, a Riccione, in occasione dei campionati italiani di nuoto. Brilla in particolare la squadra femminile che chiude al terzo posto conquistando, a livello individuale, ben otto medaglie.

Sonia Laquintana conquista l’oro nei 50 farfalla (26.17), aggiungendo anche il terzo posto sulla doppia distanza (59.39).

E’ inarrestabile come sempre la stakanovista del gruppo, Costanza Cocconcelli, che si impone nei 100 farfalla (57.77) ottenendo anche due terzi posti nei 50 farfalla e nei 50 stile. Proprio ’Costy’, il soprannome di Costanza, potrebbe accarezzare l’idea di prender parte ai Giochi di Parigi 2024.

La veterana della squadra, Ilaria Bianchi, classe 1990, è d’argento nei 100 farfalla (58.05). Le ultime medaglie portano le firme di Morini che si impone nei 200 stile (1.58.64) ed è di bronzo nei 100. Vanessa Cavagnoli, infine, è terza nella finale B, mentre Andrea Pierini si impone sempre nella finale di consolazione.

Buoni riscontri cronometrici per il resto del gruppo, guidato con maestria da Arianna Barbieri e Andrea Barbieri. Matteo Biscaglia fa registrare il suo nuovo primato nei 200 rana con 2.20.04. La squadra di Azzurra ’91 Csi-President continuerà gli allenamenti in vista del prossimo appuntamento di prestigio, il 7 Colli di Roma in programma tra il 21 e il 23 giugno.