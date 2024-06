Nuoto. Il ’Nicoletti’ rampa di lancio per le Olimpiadi. Ragaini in gara si allena per Parigi: "Sono in forma»

Una vasca di riscaldamento, aspettando le piscine internazionali dei Giochi Olimpici parigini di luglio prossimo. Manca poco e Alessandro Ragaini non aspetta altro. Per allenarsi in vista delle Olimpiadi, l’atleta azzurro è sbarcato ieri a Riccione per gareggiare nella prima giornata di sfide del trofeo Nicoletti, nei 4 per 50 mista. La staffetta si è inserita alla fine del programma di gare di ieri, dopo le sfide maschili e femminili divise per categorie. Un’apparizione nella competizione natatoria più importante d’Italia che segna il trampolino di lancio verso la competizione mondiale più ambita.

L’atleta azzurro è uno specialista nei 200 e nei 4 per 200 stile libero. "Mi sento bene, le condizioni fisiche sono ottime. Scendere nelle vasche riccionesi è un grande allenamento per l’appuntamento più importante di questa estate". Ragaini il prossimo 26 luglio parteciperà alla sua prima Olimpiade e ha gareggiato nella giornata di ieri, nell’ultima trance sfide pomeridiane. Il trofeo Nicoletti andrà avanti fino a domani con i 1.600 nuotatori totali che si daranno sfida fino all’ultimo.

La stella azzurra classe 2006 è cresciuta nel vivaio del Team Marche, specialista del mezzofondo, lascia intravedere le sue doti rendendosi partecipe dei trionfi internazionali ai Mondiali 2022 e agli Europei juniores 2023. Si consacra al mondo del nuoto due mesi più tardi a Netanya, dove si mette al collo l’argento sia nei 200 sia nei 400 stile libero, oltre al bronzo nei 200 farfalla. All’inizio del 2024 riceve la convocazione del commissario tecnico Cesare Butini per i Mondiali di Doha, il suo esordio con la Nazionale a livello senior. Qui prende parte alla staffetta 4 per 200 stile libero, dove con i suoi compagni riesce a regalare all’Italia la carta per i Giochi Estivi di Parigi dove si misurerà anche nei 200 sl. "Sto vivendo un periodo in cui il mio corpo è carico e pronto a nuove sfide, risponde del modo migliore agli impulsi e Riccione è un buon test per tutto questo".

Federico Tommasini