Nuoto, il presidente Sebastianelli: "Successi nel sincro e nelle altre discipline, ma soprattutto servizi per tutti e un rapporto virtuoso con Banca di Pesaro». "Sport village, un anno d’oro e l’impianto è all’avanguardia»

Andrea Sebastianelli, presidente di Sport Village Banca di Pesaro, che annata è stata sportivamente parlando?

"Una grande annata, soprattutto per il nuoto artistico: abbiamo tre atlete che gareggiano a livello internazionale e il movimento in forte crescita. Ma abbiamo avuto risultati importanti anche nel nuoto, con diversi atleti che hanno guadagnato la ribalta nazionale"

In tutto quanti atleti?

"Circa trecento comprendendo tutte le specialità, compresa la squadra di Fisdir che ha sedici atleti e che posso dire essere il nostro fiore all’occhiello: raggiungono risultati a livello regionale e nazionale, Elisa Renzoni è campionessa d’Italia nei 50 stile. Ma al di là di questo, a noi piace molto vedere l’entusiasmo e la voglia di partecipare constatiamo nei ragazzi e nelle ragazze diversamente abili, e anche negli altri. Però vorrei parlare della vittoria più importante"

Quale?

"Il Parco della pace è un impianto molto importante, che permette a tutti di fare attività, da chi punta ad andare alle olimpiadi e chi invece vuole fare sport per stare meglio. Eravamo a un bivio: soccombere al caro bollette e alla chiusura di dieci mesi per covid, a costi enormi senza incassi, e devo dire grazie al Comune che ha avuto fiducia in noi mettendo sul tavolo un milione di euro di investimenti che abbiamo fatti noi con il consenso dell’amministrazione comunale. Ci siamo indebitati per venti anni ma abbiamo riqualificato dal punto di vista energetico l’impianto, abbattendo i consumi del cinquanta per cento, consumando ciò che produciamo da energie rinnovabili con un sistema di ricircolo e deputazione dell’acqua innovativo. Grazie a questo offriamo tra fitness, nuoto, attività a terra e piscina, oltre duecento corsi a settimana che l’utente può scegliere tutti i giorni dalle 6 del mattino alle 22. Questo ci consente di ospitare diecimila utenti, ed è anche grazie alle cento persone che lavorano nell’impianto che eroghiamo questi servizi e che siamo diventati un esempio virtuoso a livello nazionale".

La novità?

"Assieme ai gestori delle piscine e delle palestre della regione stiamo lavorando a un progetto per diventare un centro che eroga prestazione sanitarie: lo sport è utile quanto e più di un farmaco perché previene, oltre che curare, i malasseri del corpo e le sue malattie. Lavoriamo per essere riconosciuti come strumento di benessere"

Il ruolo di Banca Pesaro?

"Fin dal 2013 ci accompagna, ha creduto in noi, ha capito che produciamo benessere e loro per primi lo sperimentano per dipendenti e soci. E’ un binomio bellissimo e li ringraziamo per sostenerci".

d. e.