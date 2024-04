Nuoto. Il sodalizio senese il prossimo anno taglierà il traguardo dei cinquant’anni. Ben 82 tesserati e 50 nella pallanuoto

Lo scorso ottobre il Siena Nuoto ha eletto presidente Joseph Calafiore. "Il consiglio direttivo è formato da genitori, essendo il Siena Nuoto un’associazione di genitori – dice Calafiore -. E’ composto da Emiliano Grewing (vice presidente), Vanessa Calderini (Tesoriera), Luigi Moretti (medico sociale), Barbara Mucci (segretaria). La novità è la presenza del ds, Umberto Gazzini, persona con una notevole capacità di interfacciarsi con i ragazzi. Il Siena Nuoto compirà 50 anni il prossimo anno. La storia della società se da un lato non ha avuto dal punto di vista agonistico risultati di grandissimo rilievo dall’altro lato ha permesso di portare avanti il nuoto agonistico a Siena. Nel recente passato abbiamo avuto una scissione prima, con la nascita della Ghibellina e un accorpamento, dopo, con la Virtus Poggibonsi con la formazione della Pegasus srl. Ma il Siena Nuoto non si è mai spento". Poi un primo bilancio. "Credo sia estremamente positivo. Ci siamo impegnati in adempimenti burocratici mettendoci in linea con le disposizioni dell’ultima riforma del mondo delle associazioni. Abbiamo confermato le collaborazioni con la fisioterapista, il nutrizionista e inserito la psicologa dello sport. Dal punto di vista agonistico i risultati sono buoni. Il Siena Nuoto vanta 82 tesserati nel nuoto tutti tesserati anche nel salvamento e nel fondo. Inoltre ci sono 50 tesserati della pallanuoto. Il rapporto con la Uisp è ottimo. Gestisce l’impianto e ci fornisce gli spazi necessari econ loro abbiamo stabilito una collaborazione che consente di inserire nell’agonismo ogni anno 8-10 bambini". Infine i prossimi impegni. "Il calendario estivo prevede 3 trasferte, di cui una di squadra a Ravenna con circa 60 atleti, già fatta. Poi andremo a Lodi con i Categoria e gli A, poi Piacenza a giugno, non appena finita la scuola, per una gara di due giorni con annessa una mini collegiale".