Nuoto, in gara al trofeo ’Città di Ravenna’. Successi e medaglie per gli atleti di Bondeno

Quella passione per il nuoto che non ha età e che continua a portare sui podi nazionali gli atleti di Bondeno. E’ stata una ripresa di stagione scoppiettante per la Polisportiva Bondeno Chi Gioca Alzi la Mano nel circuito SuperMaster di Nuoto Fin. Nonostante alcune assenze dovute a infortuni, il gruppo di atleti master torna dal prestigioso trofeo "Città di Ravenna", con un bottino di tutto rispetto e risultati che confermano il loro valore.

A distinguersi è stata Silvia Rita Stazi, che ha conquistato la medaglia d’oro nella sua categoria al debutto nei 100 dorso e un argento nei 50 stile libero, mostrando determinazione e talento fin dalle prime gare. Sara Bergonzini, invece, ha migliorato i suoi record personali in vasca lunga, strappando un meritato terzo posto nei 100 dorso e registrando un’ottima performance nei 50 stile libero, nonostante la forte concorrenza delle atlete locali. Non da meno è stato Marco Malfitano, che con quasi 1300 punti e piazzamenti di rilievo ha dimostrato grande preparazione e capacità di competere ad alti livelli, in un contesto dove la qualità dei partecipanti era particolarmente elevata.

Nel frattempo, la squadra prosegue con dedizione la preparazione in vista del prossimo importante appuntamento: i campionati regionali Master Fin, in programma a febbraio allo Stadio del Nuoto di Riccione. L’obiettivo è continuare a migliorarsi e rappresentare con orgoglio la comunità di Bondeno nel panorama del nuoto master. Questi successi sono la dimostrazione dell’impegno e della passione che caratterizzano gli atleti della Polisportiva Bondeno.

La piscina Beethoven di Ferrara, dove il team si allena, offre un ambiente stimolante e strutture adeguate che permettono agli sportivi di esprimere al meglio il loro potenziale. Con il loro impegno, i nuotatori continuano a rappresentare un punto di riferimento, promuovendo lo sport come veicolo di benessere e coesione sociale.

Claudia Fortini