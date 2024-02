Nuoto: IN GARA I RAGAZZI nati negli anni 2015, 2016 E 2017. Le ’cuffiette rosse’ della Rari Nantes si fanno onore a Montecatini con i Propaganda

Le piccole ’furie rosse’ della società Rari Nantes Massa continuano a dare grandi soddisfazioni in acqua. I mini nuotatori apuani sono stati protagonisti recentemente alla piscina comunale di Montecatini dove hanno gareggiato nella categoria C Propaganda riscuotendo ottimi consensi. In totale sono state una dozzina le ’cuffiette rosse’ a prendere parte alla competizione. I più grandicelli, tutti dell’annata 2015, erano Noemi Sabatella, Elia Pucci, Ettore Orsini e Gianni Agostini. Cinque, invece, gli atleti coinvolti dell’annata 2016: Gemma Ricci, Amanda Bigarani, Mia Bugliani, Francesco Vita ed Adam Erragab Raho. Le più piccole della covata rimangono Lucia Zaccagnini e Sofia Leoni, entrambe nate nel 2017. A Montecatini era presente solo una parte del gruppo Propaganda della Rari Nantes Massa che comprende un totale di ben 18 tra allievi e allieve. I bambini sono allenati dallo storico istruttore Perry Quintavalle che ormai dal lontano 1976 si occupa con passione e competenza della crescita natatoria dei suoi iscritti. Con lui ha iniziato a condividere l’amore per l’acqua e l’insegnamento la figlia Giorgia che oltre ad essere istruttrice di nuoto è anche assistente bagnanti e ne sta seguendo le orme assistendolo anche nelle gare. Quella di Montecatini è stata la seconda uscita stagionale dei Propaganda che sabato 9 marzo saranno nuovamente in scena alla piscina comunale di La Spezia mentre domenica 17 marzo gareggeranno in casa, alla piscina comunale di Massa.