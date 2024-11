Nuoto. La Futura brilla a Empoli. Otto medaglie: ecco chi brilla

Pochi giorni fa, ad Empoli, si è chiusa la diciottesima edizione del "Meeting Azzurrissimo", che ha visto sfidarsi centinaia di atleti provenienti da tutta la Toscana e dalle regioni limitrofe. Fra loro c’erano anche i nuotatori e le nuotatrici della Futura, che con otto medaglie complessive nelle varie categorie agonistiche (di cui due del metallo più pregiato) ha agguantato l’undicesima posizione nella classifica delle società con 48 punti complessivi. Sono saliti sul gradino più alto del podio Vittoria Gestri nei 50 stile (oltre ad un argento nei 100 farfalla) e Niccolò Barni nei 200 stile (in aggiunta ad un bronzo nei 50) mettendosi alle spalle i rivali. Argento per Leonardo Giusti nei 100 dorso ed Alessia Mazzoni nei 50 stile (con quest’ultima che si è aggiudicata anche un bronzo nei 100 dorso). Può sorridere anche Alessio Rrotani, dopo il bronzo portato a casa dopo una buona prestazione nei 200 stile. Ma alla trasferta empolese hanno preso parte con buoni riscontri cronometrici complessivi anche i vari Alberto Paoli, Duccio Vaiani, Achille Campani, Pascal Branda, Vittorio Lanubile, Jacopo Mosconi, Samuel Bochicchio, Chiara Tasselli, Martina Mucci, Iole Rindi, Marta Bennati, Sofia Giraldi, Eleonora Dondini, Dalia Parretti, Giulia Poggiolesi, Aurora Avella e Bianca Amerini. Il gruppo del presidente Roberto Di Carlo ha quindi ripreso gli allenamenti in vista dei prossimi impegni, con l’obiettivo di chiudere questo 2024 ormai alla fine nel migliore dei modi sotto il profilo agonistico.