Nuoto, la pratese Lucrezia Domina fa incetta di medaglie ai Criteria

Prato, 2 aprile 2024 – Pochi giorni fa sono andati in archivio i "Criteria” giovanili di nuoto: a Riccione si sono sfidati le migliori nuotatrici d'Italia (in prospettiva). E fra loro c'era anche Lucrezia Domina, capace di vincere tre medaglie a suon di prestazioni convincenti. La giovane nuotatrice pratese aveva debuttato nella kermesse romagnola conquistando già nel primo giorno di gare un bronzo nei 200 stile della categoria “cadetti”, nuotando la distanza in 1:57.79 e piazzandosi alle spalle di Chiara Sama del Team Romagna e Bianca Nannucci della Rari Nantes Florentia.

Poi si è cimentata nella staffetta 4X200 stile, agguantando una medaglia d'argento insieme alle compagne di squadra Margherita Balli, Eva Lenzi e Sofia Biagi. E ha infine chiuso la kermesse con un'altra medaglia di bronzo, arrivando terza negli 800 stile. Classe 2008, Lucrezia ha debuttato nella Futura da bambina per poi passare all’Azzurra, anche se nuota ormai da qualche stagione sotto le insegne dell’H-Sport Firenze. Ed è l’ultimo frutto di un movimento natatorio come quello pratese che ha offerto nel corso degli anni elementi di alto profilo: con queste premesse, può continuare a crescere.