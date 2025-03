Nuoto, la pratese Lucrezia Domina medaglia di bronzo ai Criteria nazionali giovanli

Prato, 28 marzo 2025 - Il mese scorso era stata premiata con il “Premio Bacchino Sport”, per il rendimento di alto livello evidenziato negli scorsi mesi. Con la ciliegina sulla torta rappresentata dalla Challenge International di Ginevra, dove si è tolta la soddisfazione di stabilire un nuovo record nei 200 stile togliendolo addirittura a Federica Pellegrini (che partecipò alla kermesse elvetica nel 2004, non ancora sedicenne). Per un riconoscimento motivato una volta di più dalla prestazione delle scorse ore: Lucrezia Domina è riuscita a salire sul podio dei “Criteria” giovanili di nuoto in corso a Riccione, la manifestazione giovanile di rilievo nazionale alla quale partecipano i migliori nuotatori e le migliori nuotatrici d'Italia. Riccione, la giovane nuotatrice pratese, ha conquistato un bronzo nei 200 stile della categoria “cadetti”, nuotando la distanza in 1:57.79 e piazzandosi alle spalle di Chiara Sama del Team Romagna e Bianca Nannucci della Rari Nantes Florentia. Classe 2008, Lucrezia ha debuttato nella Futura da bambina per poi passare all’Azzurra, anche se nuota ormai da qualche stagione sotto le insegne dell’H-Sport Firenze. Ed è l’ultimo frutto di un movimento natatorio come quello pratese che ha offerto nel corso degli anni elementi di alto profilo. Come Gioele Origlia, che conquistò il titolo di campionessa italiana assoluta nei 100 stile nel 2017. E chissà che Domina non possa ricalcarne le orme.