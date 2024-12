Nuoto. La Rari Nantes vince il trofeo Masters

Chiudono l’anno alla grande i nuotatori della squadra Master di Rari Nantes Romagna, al 1º Trofeo Masters Endas Nuoto di Ravenna, tenuto presso la piscina Gambi della città bizantina. Nella classifica generale per società infatti, Rari Nantes Romagna si è piazzata al primo posto sulle 34 squadre partecipanti. Un risultato cercato e preparato con determinazione, grazie anche all’apporto dei tecnici Mattia Fabiani, Marco Mambelli e Andrea Resch. Nella sommatoria del punteggio finale hanno concorso i punti in staffetta e i punti individuali: questi ultimi hanno fatto la differenza per la conquista della prima posizione in classifica. In particolare si sono classificati primi nelle varie gare, ciascuno per la sua categoria, ben 13 atleti per complessive 17 medaglie d’oro.

Lungo l’elenco dei vincitori: Maria Pia Fattori (classe ‘56) nei 50 stile libero e nei 50 dorso, Marco Zifarelli (‘98) nei 100 stile libero, Valery Pusceddu (‘92) nei 100 stile libero, Loretta Fabbri (‘70) nei 100 e 200 stile libero, Giulia Franco (‘03) nei 200 stile libero e nei 100 farfalla, Paola Meloni (‘71) nei 200 stile libero, Stefano Landi (‘67) nei 200 stile libero e nei 50 dorso, Patrick Rondoni (‘70) nei 100 dorso, Martina Pedulli (‘04) nei 50 rana, Riccardo Cicognani (‘00) nei 100 rana, Daniele Di Palma (‘94) nei 100 rana, Margherita Prati (‘87) nei 100 rana e Alessia Belprati (‘94) nei 50 farfalla.

Quella del nuoto master di Rari Nantes è una realtà cresciuta progressivamente negli ultimi anni dopo il Covid: oggi conta più di trenta atleti agonisti che lavorano con impegno continuo e costante.

u. b.