Nuoto. La Virtus Buonconvento e Lisa Angiolini ancora protagonisti

La Virtus Buonconvento nuoto, nel settore femminile, entra fra le prima otto società a livello nazionale nelle graduatorie della A1. Dopo essersi avvicinata al traguardo attraverso piazzamenti da podio nella A2, la società giallonera è riuscita nell’impresa di varcare la prestigiosa soglia delle magnifiche otto. Grande merito del rilevante approdo deve essere attribuito a Lisa Angiolini, capitana della squadra. L’olimpionica poggibonsese (nella foto), in forza all’Arma dei Carabinieri, ha aperto le danze con lo splendido crono di 2’10’’9. Poi il contributo di Viola Petrini nei 200 stile libero. E a seguire ancora dei punti fondamentali ottenuti da Lisa Angiolini, nei 100 rana. Ottimo inoltre il rientro nei 100 dorso di Sara Batti, classe 1996. I 200 farfalla e gli 800 stile libero sono toccati a Chiara Costagli, che si è ben difesa anche nella staffetta 4 per 100 stile libero, nella quale ha tra l’altro esordito Margherita Cassano. Dopo la manifestazione colligiana con la partecipazione di 600 atleti, in programma adesso per la Virtus Buonconvento il trofeo dell’Epifania di Cortona. Infine, i regionali e nazionali di Lifesaving. Ovvero, altre manifestazioni nelle quali il sodalizio presieduto da Gianluca Valeri cercherà di confermarsi su livelli elevati alla luce dei riscontri anche del più recente passato. Una Virtus Buonconvento decisa dunque a stupire ancora di più, grazie alla prove delle sue portacolori protagoniste anche del pregevole traguardo dell’ingresso nell’élite nazionale nel nuoto.