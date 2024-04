Nuoto. Le piccole atlete della Virtus Poggibonsi in evidenza. Pioggia di medaglie al trofeo regionale Syncro free

Una rassegna dagli ottimi riscontri per le piccole atlete della Nuoto Virtus Poggibonsi nel sincronizzato. Gli impianti natatori del Bernino hanno ospitato la seconda tappa del trofeo regionale Syncro free, con la partecipazione in vasca di numerose società assai quotate nel panorama agonistico degli sport in acqua. Le ragazze guidate dalle istruttrici e allenatrici Bianca Siragusa e Daria Ceban hanno ottenuto risultati di gran pregio sia a livello individuale, sia, soprattutto, di squadra con la conquista del gradino più elevato. Elena Marri Morandi, classe 2015 e componente della categoria Esordienti C, ha ottenuto il bronzo nel singolo e l’argento nel doppio per gli Esordienti B in coppia con Livia Santecchia (2014), che si è distinta anche per la medaglia d’argento sempre negli Esordienti B.

Argento anche per Irene Cioffi (2014). I piazzamenti da podio sono poi sfociati per le baby atlete di Nuoto Virtus Poggibonsi nella splendida affermazione di squadra per Nuoto Virtus Poggibonsi: oro per il team Esordienti A composto da Elena Marri Morandi, Livia Santecchia, Irene Cioffi, insieme con Diletta Pugliesi (2014), Valentina Riemma (2014), Ilenia Vignozzi (2013), Agnese Chiarillo (2014).

Un ottimo risultato che testimonia il grado di preparazione raggiunto dalle giovanissime portacolori del sodalizio impegnate nella competizione in ambito regionale.

Per le promettenti nuotatrici non mancheranno altre opportunità per mettere in luce le loro qualità tecniche nella specialità.