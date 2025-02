Nuoto: l’evento. La Pistoiesi ai Regionali

Tempo di Campionati Regionali di categoria in vasca corta per la Nuotatori Pistoiesi. La squadra femminile, allenata dal tandem Massimiliano Lombardi (capo allenatore) – Alice Ieri (assistente), prenderà parte alla competizione da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo a Livorno; da venerdì 7 a domenica 9 marzo toccherà alla formazione maschile, nella stessa località e nel medesimo impianto. Tra le nostre nuotatrici, dovrebbe esserci anche la campionessa di fondo Giulia Gabbrielleschi, reduce dalla conquista della medaglia di bronzo a squadre e dal 19° posto nella 10 chilometri individuale della prima tappa di Coppa del Mondo in acque libere, disputata a Soma Bay, in Egitto. "Sarà l’occasione di verificare la condizione psico-fisica dei ragazzi qualificatisi – sostiene il presidente della società nostrana, Giancarlo Lotti –. Dopo i meeting di gennaio, iniziano gli appuntamenti importanti dell’anno nuovo. Siamo certi che i nostri nuotatori sapranno farsi trovare pronti ai vari incontri".

G. B.