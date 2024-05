Nuoto master. Il Grillo protagonista in acqua, conquistate 13 medaglie al meeting di San Marino

La stagione natatoria in vasca grande è appena iniziata ma Il Grillo ha subito fatto 13 con i Master. Gli atleti più adulti della società di Civitanova hanno infatti ottenuto tredici medaglie nella 17ª edizione del Meeting Città di San Marino. I successi sono stati quattro, invecce sette le medaglie d’argento e due i piazzamenti sul gradino più basso del podio, risultati che hanno permesso a Il Grillo il 24° posto tra le quasi cento realtà presenti da tutta Italia. I dirigenti non possono che essere soddisfatti, anche perché il gruppo Master non era nemmeno al completo. In dettaglio, il mister Andrea Talevi ha dato l’esempio, cogliendo una meritata medaglia d’oro nei 50 farfalla e confermandosi tra i migliori nuotatori italiani. Altro ottimo primo posto per Elia Pantanetti Sabatini nei 100 dorso e trionfi sono giunti anche al femminile grazie a Federica Orlandi nei 100 dorso e Sara Ripari nei 400 stile libero. Due ragazze hanno fatto doppiette di argenti, bravissime Roberta Chiarizia nei 400 stile e 200 stile e Valentina Belletti nei 100 e 400 sempre stile. Gli altri tre secondi posti sono stati raggiunti tutti nei 50 rana da Alice Talamonti - ottimo il rientro dopo anni di inattività -, Paolo Di Gennaro e Sara Ripari. In questa gara Il Grillo ha aggiunto infine i bronzi di Tania Talamonti e Michele Boschi. Sono scesi in acqua anche Daniele Broda, Savino De Martino, Emanuele Buccioni, Enrico Morichetti e Dario Palestrini, tutti registrando buoni tempi, a riprova del notevole metodo di lavoro impostato dal reparto tecnico capitanato dagli atleti nuotatori Talevi e Claudio Turri.

Andrea Scoppa