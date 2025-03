Nuoto. Medaglie cussine a Riccione e Carpi. Addesso da applausi

Si sono svolte rispettivamente allo stadio del nuoto di Riccione e presso la piscina Coopernuoto di Carpi le finali regionali primaverili in vasca da 25 metri, con i nuotatori cussini autori di ottimi risultati. Il titolo regionale lo porta a casa Riccardo Addesso nel 100 rana categoria ragazzi under 14 che con uno crono di 1’08”7 si qualifica per i criteria; per lui anche un bellissimo argento nella doppia distanza con 2’35”5. Da notare che in entrambe le gara migliora di molto i propri personali.

Bravissima anche Alice Canella, che stacca il pass per i criteria nei 100 dorso arrivando terza con 1’07”7. Qualifica ottenuta anche nella doppia distanza con 2’27”5 portando a casa l’argento; per l’atleta anche un ottimo quarto posto nel 50 stile libero, dove migliora di oltre un secondo il proprio best ed un settimo nel 100 farfalla. Pass per i criteria anche per Matilda Tagliatti nel 50 rana con 32”8 che le vale l’argento e medaglia di bronzo conquistata anche nei 100 con 1’14”4. Molto bene anche per il cadetto Nicholas Tagliatti, bronzo nei 50 stile con 22”6 con pass per i criteria, così come nei 50 delfino in 24”6. Per lui anche una finale nei 50 dorso e 100 stile libero. Qualifica centrata nei 50 rana per Andrea Giunchedi categoria junior 1, con 29”5 che gli vale un quarto posto mentre sfuma per pochi centesimi il pass nei 100 chiusi in 1’04”7. Giunchedi conquista poi un bronzo e un argento.