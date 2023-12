Nuoto Meeting Nazionale Azzurrissimo. Incetta di medaglie per i giovani certaldesi

Un oro, 5 argenti e altrettanti bronzi per un settimo posto finale nella graduatoria per società è l’ottimo bottino raccolto dal Certaldo Nuoto alla 17esima edizione del meeting nazionale Azzurrissimo di Empoli, dove i ragazzi guidati dal tecnico Lorenzo Chesi hanno anche saputo abbassare ulteriormente i loro “personali”. Protagonisti assoluti i debuttanti nella categoria Ragazzi Leonardo Carpitelli e Vittorio Testi (nella foto), entrambi classe 2010. Il primo ha vinto un oro sui 100 dorso e 2 argenti sui 200 dorso e 200 misti; il compagno è giunto secondo sui 200 stile e terzo sia nei 100 rana che nei 200 dorso. Nella stessa categoria è salita sul terzo gradino del podio anche la coetanea Martina Musaj nei 100 rana. Buone prove comunque pure per Giovanni Viani (’08), quarto sui 200 farfalla; Thomas Monzani (’10), quarto sui 200 rana; Chiara Marzuoli (’11), sesta sui 200 stile; Carlo Dani (’08), sesto sui 100 farfalla e Davide Puccioni (’08), nono sui 100 farfalla. Quelle indicate sono i loro migliori piazzamenti fra tutte le gare affrontate.

Altre medaglie sono arrivate poi nella categoria Unica grazie a Francesco Cocci (’01), argento sui 200 rana; Massimo Corsoni (’05), argento sui 100 rana; Matteo Grassi (’03), bronzo sui 100 stile e Ilaria Leoncini (’01), bronzo sui 200 rana. Ancora, poi, hanno fatto registrare delle prestazioni di livello anche Eugenio Pollini (’05), quarto sui 50 e 100 farfalla; Christian Cicali (’05), quinto sui 100 farfalla; Lorenzo Carpitelli (’07), quarto sui 50 farfalla; Sofia Fioravanti (’09), sesta sui 100 farfalla; Alberto Pompei (’06), sesto sui 100 rana; Martina Montagnani (’09), sesta sui 200 dorso; Benedetta Latini (’07), ottava sui 200 misti; Ginevra Leoncini (’04), ottava sui 100 dorso; Sara De Santi (’09), ottava sui 50 dorso.

E poi ancora Giorgia Russo (’07), decima sui 100 dorso; Lorenzo Carpitelli (’99), dodicesimo sui 50 rana; Lorenzo Mainardi (’01), tredicesimo sui 100 dorso; Martina Stricchi (’06), quattordicesima sui 200 dorso; Giacomo Gori (’95) quattordicesimo sui 100 dorso al rientro dopo un lungo infortunio e Allegra Bondi (’09), diciottesima sui 100 dorso. Molti di loro, come si può notare, hanno avuto come miglior risultato un piazzamento nella top-ten, a testimonianza del grande lavoro svolto da tutti durante gli allenamenti settimanali.