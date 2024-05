Nuoto pinnato. Guerrini della Blu Atlantis convocato in nazionale

Grande soddisfazione per il Blu Atlantis Avis Ravenna che ha visto convocato l’atleta Matteo Guerrini, classe 2008, nella squadra nazionale giovanile di nuoto pinnato, e parteciperà con i colori dell’Italia dal 25 giugno all’1 luglio al Campionato Europeo Giovanile Indoor nella città di Klaipeda, in Lituania. Guerrini, già giovane atleta di spicco del Nuoto Pinnato nazionale con diversi titoli all’attivo è fra i più giovani azzurri convocati. Allenato dal coach Bruno Vandini, supportato dal Direttore Tecnico Marta Gianola (entrambi già azzurri di Nuoto Pinnato) Matteo ha dimostrato le sue ottime potenzialità e sta raggiungendo una maturità sportiva che lascia ben presagire per la sua carriera futura nella disciplina natatoria più veloce e spettacolare: il nuoto con la monopinna. Blu Atlantis continua così la tradizione nello sfornare atleti di spicco a livello internazionale, restando un punto di riferimento per il Nuoto Pinnato italiano. Blu Atlantis Avis Ravenna ospiterà domenica, nelle acque del bacino della Standiana, lato Portuali, la prima prova di Coppa Italia di Fondo.