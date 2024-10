Nuoto pinnato in acque libere. Lara Pelliccia trionfa in Francia. E’ oro nella kermesse mondiale

Si è concluso il mondiale junior e senior di nuoto pinnato in acque libere, svoltosi in Francia nel mare di Carry-Le-Rouet (zona di Marsiglia). C’è stata gloria per l’Italia e per i colori gialloneri della Virtus Buonconvento: già il primo giorno l’atleta Lara Pelliccia (nella foto) ha lasciato tutte alle sue spalle, vincendo il suo primo oro mondiale nei 1000 m pinne, distaccando di ben 14’’ le due inseguitrici russe; al suo esordio azzurro la giovanissima virtussina (2009) ha dunque raccolto il bottino pieno, laureandosi campionessa del mondo. Nella stessa giornata, per la nazionale Italiana, sono stati raggiunti due bei quinti posti di cui uno ottenuto da Silvia Belli nella categoria Senior sempre nei 1000 pinne. A causa delle sfavorevoli condizioni atmosferiche si è dovuto attendere un giorno in più per trovare nuovamente Lara Pelliccia sul tetto del mondo: l’atleta carrarese ha infatti vinto l’oro anche nei 3000m pinne con un crono di 32’19’’7 che le ha permesso di tagliare il traguardo davanti alle colleghe di nazionalità egiziana e russa; le due medaglie di Lara sono state anche le uniche del metallo più pregiato per la spedizione italiana. Silvia Belli invece è tornata a casa con una meritata medaglia d’argento, conquistata nell’ultima giornata di gare nei 150m pinne, stessa distanza in cui di nuovo Lara Pelliccia si è classificata seconda tra le juniores. La XXII edizione del Campionato del Mondo di Nuoto Pinnato si è conclusa con due terzi posti della Nazionale Italiana nella staffetta 4x1000 pinne mista (categoria Junior e Senior) e in entrambe le formazioni spiccavano i nomi di Pelliccia e Belli come seconde frazioniste. La Virtus Buonconvento si è ritagliata uno spazio importante nel nuoto pinnato, disciplina in crescita a cui tanti atleti gialloneri hanno iniziato ad appassionarsi proprio sulla scia dei successi azzurri.