Nuoto pinnato. La giovane Di Paolo fa incetta di ori

Christmas Cup di nuoto pinnato a Lignano Sabbiadoro. Una rassegna di pinnato giovanile dove brillano i ragazzi della Sogese e quelli del Cus Bologna.

Tris d’oro per Marlena Di Paolo. La giovane 2015 diretta dalla coppia di tecnici Sandri e Colucci, conquistato il gradino più alto del podio nei 50, 100 e 200 monopinna, oltre all’argento nei 50 pinne. Gli altri podi del team del presidente Armando Ballotta portano le firme di Davide Maikan, argento nei 50 monopinna e bronzo nei 50 e 100 monopinna; Riccardo Giaccone, argento nei 100 monopinna e bronzo e nei 50 monopinna classe 2015; Matteo Vinci, argento nei 100 monopinna e bronzo nei 50 e 100 monopinna classe 2014; Aurora Pecce, argento nei 200 monopinna e bronzo nei 100 monopinna classe 2014; Giulia Barbieri, argento nei 200 pinne under 14.

In evidenza anche il Cus Bologna. In prima categoria un doppio argento per Irene Orlandini nei 50 e 100 pinne e un doppio bronzo per Matteo Bacciottini nei 100 e 200 pinne. A queste due medaglie si aggiunge la quarta piazza nei 50 apnea. Samuele Sensini è secondo nei 50 apnea e terzo nei 200 mono, senza dimenticare che sfiora il podio anche nei 100 mono. Pioggia d’oro in seconda categoria con la doppia di Giulia Savino nei 50 e 200 pinne. La stessa Giulia, poi, è seconda nei 100 pinne. Doppio argento per Caterina Faccioli nei 50 e 100 mono; bronzo per Alejandro Lopez Quispe nei 200 mono. A livello assoluti, Petra Biondi sfiora il podio nei 100 pinne, mentre Gianluca Ghini è di bronzo nei 200 mono. Il migliore di tutti ancora una volta è Christian Degli Esposti che si impone nei 100 e 200 mono e chiude al secondo posto nei 50 mono. E le staffette? Il Cus Bologna era in gara con la 4x40 mista 2 mono 2 pinne. Così Antinori, Ravagli, Ghini e Degli Esposti conquistano un’eccellente medaglia di bronzo.