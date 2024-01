NUOTO PINNATO. Pioggia di medaglie per il Notapinna

La stagione è iniziata poche settimane fa, con il primo meeting di nuoto pinnato valido per la trentunesima edizione del "Memorial Istituto Salvemini" di Bologna. E nel capoluogo dell’Emilia Romagna, i nuotatori e le nuotatrici del Notapinna Prato hanno avuto modo di farsi notare. Il miglior risultato è stato colto da Filippo Bonechi, primo nei 100 pinne e secondo nei 50. Medaglie d’argento anche per i compagni di squadra Jiang Cristian Haoran nei 50 monopinna e Giulia Mencarelli nei 100 monopinna. Quest’ultima in particolare è reduce da un 2023 indimenticabile, nel corso del quale ha anche partecipato ai Mondiali e agli Europei. Nell’ambito della rassegna bolognese sono scesi in vasca anche Dario Cortini, Caterina Leo, Chiara Bonechi, Melissa Pacini, Eva Fiesoli, Virginia Mengoni ed Eleonora Sapia, guidati da coach Martino Angelini. E domenica prossima, il gruppo tornerà a gareggiare a Camaiore, del "Memorial Dario D’Alessandro".

g. f.