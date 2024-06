Nuoto. Polisportiva Montefeltro super. Vince lo "Sprinter day» di Fano

La Polisportiva Nuoto Montefeltro con sede a Urbania che gestisce diverse multi discipline sportive si è qualificata al primo posto nel ‘41º sprinter day di Fano’, evento sportivo di nuoto che si è tenuto nella nuovissima piscina di Fano. Al tradizionale meeting hanno partecipato venti squadre provenienti dal centro Italia. La Polisportiva Nuoto Montefeltro si è presentata davanti ai blocchi di partenza con ben 70 atleti (200 presenze gara), numeri che hanno dell’incredibile se si pensa alla piccola realtà in cui è collocata la piscina di Urbania, ma frutto di un progetto e un percorso partito ormai quattro anni fa che sta mettendo basi solide sul futuro. Prima era sceso in acqua tutto il settore propaganda, che comprende i più piccolini esordienti C e i ragazzi più grandi del bellissimo gruppo denominato Young Team, seguiti dai coach Federico, Luca, Domenico e Alberto.Tra medaglie e miglioramenti personali sia individuali che di staffette, si è raggiunto un risultato incredibile che ha permesso la vittoria del trofeo Beep Beep riservato al settore propaganda. Nel secondo giorno è stata la volta degli esordienti A e B scendere in acqua, seguiti dai coach Riccardo e Federico che hanno segnato nuovi tempi per i prossimi campionati regionali, medaglie e moltissimi miglioramenti personali che hanno permesso alla società anche di difendere il risultato della giornata precedente e di aggiudicarsi così un risultato quasi insperato alla vigilia e cioè la conquista del 41º Sprinter day che racchiude tutti i risultati della categoria propaganda ed esordienti. "Questo risultato è storico perché la nostra società non si era mai classificata prima ad un meeting di questo livello – dice il presidente Davide Perez – grande merito va ai nostri tecnici ed istruttori che tutti i giorni con professionalità, serietà, sorriso e impegno hanno fatto in modo di avvicinare così tanti ragazzi a questo bellissimo mondo che è il nuoto. Siamo sicuri che il percorso che abbiamo voluto intraprendere ormai quattro anni fa stia dando i suoi frutti e che i risultati di questo fine settimana siano solo l’inizio di un bellissimo ciclo per la nostra Polisportiva".

am.pi.