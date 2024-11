NUOTO. Rari a gonfie vele negli ’Assoluti’. Due titoli tricolori

I campionati italiani assoluti in vasca corta che si sono svolti a Riccione con la partecipazione di 537 atleti in rappresentanza di 128 società hanno regalato ancora soddisfazioni alla Rari Nantes Florentia che si era presentata ai nastri di partenza con una squadra di 20 gigliati (7 donne, 13 uomini) oltre ai militari Paola Biagioli, Matilde Biagiotti e Filippo Megli. Al termine dei quattro giorni di gare, infatti, il circolo presieduto da Andrea Pieri ha vinto due medaglie tricolori: con Edoardo Valsecchi, argento nei 50 farfalla con 22.77, e Filippo Megli, bronzo nei 200 stile libero in 1’44“28.

Per Valsecchi, ventisettenne emiliano da due anni tesserato Florentia allenato da Paolo Palchetti, che mette in cassaforte anche il nuovo record toscano, questo secondo posto ha il valore del riscatto, a pochi mesi dal sogno olimpico svanito per soli 5“. Per Megli, azzurro olimpico già quinto ai Giochi di Tokio 2021 e semifinalista a Parigi, e primatista italiano della specialità, invece, il terzo posto alle spalle di D’Ambrosio e Razzetti lo tiene in scia in vista dei prossimi campionati mondiali in vasca corta di Budapest in programma dal 10 al 15 dicembre.

La nuova stagione del nuoto era iniziata per la società biancorossa con un altro risultato di valore assoluto: il secondo posto nella classifica finale del 50° Trofeo internazionale Nico Sapio di Genova con oltre 1.700 atleti di 100 società.