Nuoto: Rari Nantes Romagna inaugura la stagione 2024-25 con successi e miglioramenti

É ripartita la stagione agonistica 2024-25 del nuoto di Rari Nantes Romagna: nelle prime due gare di stagione, sono stati davvero molti i miglioramenti per i giovani atleti romagnoli.

Al 4º trofeo Città di Rimini, presso la piscina del Garden, il 20 ottobre, si è tenuto il primo meeting Fin della stagione. Su tutte, sono spiccate le performance di Julian Bianchi (2009) che ha migliorato sensibilmente i suoi tempi sui 50, 100 e 200 stile libero e nei 100 farfalla. Ha nuotato benissimo anche il coetaneo Thomas Lazzarini, che ha siglato un eloquente personale – di 2 secondi più basso – nei 200 rana, avvicinandosi così al tempo limite per i nazionali. Molte, poi, sono state le medaglie vinte, con altrettanti miglioramenti, anche per Giulia Urbini (2009) e Mia Ricci (2011).

La squadra della Rari Nantes (foto) si è poi trasferita a Genova per lo storico meeting internazionale Nico Sapio, presso l’impianto sportivo Sciorba: hanno gareggiato prima le categorie Junior e Assoluti, poi quelle Esordienti A e Ragazzi. I risultati di questo meeting, sono valsi come qualifica ai mondiali in vasca corta. Ottime sono state le prestazioni di Thomas Lazzarini, 5° nei 100 rana, migliorando il suo personale sia sugli stessi 100 rana, sia nei 200 misti. Bene anche Luca Bravaccini (2005) che registra il suo personale nei 100 farfalla, così anche Alice Rondoni (2008) nei 100 e 200 dorso e nei 50 rana. Pure Andrea Giunchi (2007) nei 50, 100 e 200 dorso, Mattia Godoli (2007) nei 50 e 100 rana e Riccardo Ravaioli (2006) nei 50 stile libero. Infine anche Alessandro Renzi (2010) si è migliorato di 2 secondi nei 100 rana e di ben 7 secondi nei 200.

Merito del successo dei ragazzi va anche a tutti gli allenatori che, con passione, hanno fatto lavorare i loro giovani atleti verso le qualifiche regionali al via da ieri a Riccione.