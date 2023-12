Nuoto: sabato è in programma il Saggio di Natale. Chimera, giornata clou per tutte le sincronette

AREZZO

Le sincronette della Chimera Nuoto di Arezzo in vasca per il Saggio di Natale: appuntamento a sabato 16 dicembre alle 18 quando il Palazzetto del Nuoto ospiterà il primo evento dedicato al sincronizzato, con una serata di festa per valorizzare il gruppo di atlete di una disciplina che combina elementi di nuoto, ginnastica e danza. L’iniziativa, che proporrà balletti ed esercizi a tema natalizio, nasce con il duplice obiettivo di promuovere un’occasione di ritrovo per tutte le famiglie e offrire alle bambine del settore giovanile l’opportunità di vivere le emozioni delle prime esibizioni. Il gruppo di nuoto sincronizzato è di recente costituzione ma fa già affidamento su sedici atlete tra gli otto e i quindici anni che stanno vivendo un percorso di preparazione impostato dallo staff tecnico con Karina Taveras, Cristina Lo Iacono, Francesco Salvini e Luca Cicogni oltre ad Angelica Anania per la preparazione atletica e di Marco Magara per l’organizzazione degli allenamenti. Il Saggio di Natale segue di pochi giorni il debutto stagionale nel Campionato Regionale Propaganda che ha visto una squadra della Chimera Nuoto mettersi alla prova nella piscina di Pontassieve: il miglior piazzamento ha portato la firma di Gaia Silvestri del 2014 con un terzo posto tra le Esordienti B. Positive anche le prove di Caterina Bonarini del 2008 (ottava tra le Juniores), di Adele Capria del 2012 (nona tra le Esordienti A) e di Martina Iebba del 2011 (decima tra le Ragazze).