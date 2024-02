Nuoto sincronizzato. Buone le prime uscite di ’Ragazze’ e ’Juniores’

Con il 1° Trofeo Fin Propaganda, che si è svolto presso la piscina comunale di Lugo (Ravenna), è partita la stagione delle gare per le ragazze del nuoto sincronizzato, detto anche artistico, di Reggiana Nuoto. Buona la prima uscita per le atlete granata delle categorie "Ragazze" e "Juniores", che hanno portato in gara entrambe gli esercizi di squadra, su musiche rispettivamente pop, le prime, e tratte dalla colonna sonora del film "La fabbrica del cioccolato", le seconde. La squadra "Ragazze", composta da atlete passate tutte di categoria quest’anno, si è piazzata all’ottavo posto. "Sono state molto brave - commentano le allenatrici Alessandra Geti e Sara Branchetti,-, sicuramente si è sentito che era la prima gara della stagione, erano emozionate, però si sono difese molto bene e hanno portato a casa un ottimo punteggio ed esecuzione del balletto. Tenendo conto della maggior difficoltà dell’esercizio, c’è ancora da tanto da lavorare, ma si è visto molto il miglioramento". Il gruppo "Juniores" è arrivato quinto. "Anche questo è un gruppo nuovo - sottolineano le allenatrici -, metà di loro ha fatto il passaggio di categoria, nonostante questo hanno fatto un ottimo balletto, per pochissimo non sono salite sul podio. È un ottimo punto di partenza. Siamo molto contente. Si è visto il lavoro fatto in questi mesi, sia all’interno del gruppo, per renderlo più coeso, sia dal punto di vista tecnico e coreografico, per esaltare le qualità delle ragazze. C’è ancora tanto da fare, ma non dobbiamo mollare, possiamo arrivarci. Ci aspettiamo una bella crescita da entrambi i gruppi". L’appuntamento con le prossime gare del sincro è a marzo.

Nella foto, da sinistra:

Valentina Chiossi, Sara Cocconcelli, Mayte Bondani, Agata Reverberi, Irene Pazzaglia, Maya Boni, Alice Immovilli, Emanuela Bulzomì, Giorgia Acquaroni, Serena Tarasconi, Marica Petruzzella, Caterina Vezzosi, Matilde Zanoni, Delia Petruzzella, Claire De Lisa