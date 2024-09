Nuoto Sincronizzato. Filippo Pelati a un passo dal podio ai mondiali juniores in Perù

Filippo Pelati ad un passo dal podio tra i migliori al mondo. Azzurri protagonisti nella prima giornata dei mondiali juniores di nuoto sincronizzato, in svolgimento a Lima, in Perù, con il meglio del panorama mondiale a livello giovanile.

Nel solo maschile strepitoso quarto posto per Filippo Pelati nel tech del solo maschile. Il 17enne ferrarese, tesserato per Fiamme Oro e CN Uisp, totalizza 249.9234 punti (126.1234 per gli elementi e 83.8000 per l’impressione artistica), distante poco più di un punto dal cileno Nicholas Campos terzo con 251.1600.

Vince il messicano Diego Carillos con 258. 5516, seguito dal cinese Guo Muye con 257.8783. Gli azzurri in Perù in gara erano

Filippo Pelati (Centro Nuoto Uisp/Fiamme Oro), Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice (Rari Nantes Savona) e la la singolista neo campionessa d’Italia Valentina Bisi (Sport Village Pesaro).

Con loro, nello staff, il tecnico Federica Sala, il medico Isabella Carlotta Zovatto e il giudice italiano al seguito Pierangela Lupi. Per Filippo Pelati una nuova tappa per la crescita sportiva del giovane nuotatore sincronizzato ferrarese.

Mario Tosatti