Nuoto SORDI. Cera, sei medaglie ai campionati italiani

Maria Chiara Cera, c’è e ci sarà. La giovane atleta del Centro Nuoto Macerata Fior di Grano ha trionfato ad Ostia, sede dei Campionati Italiani organizzati dalla Federazione sport sordi Italia. Per la nuotatrice classe 1999 un bottino finale di sei medaglie messe al collo, quattro d’oro e due d’argento. La maceratese ha persino distribuito in modo equo i podi perché nella giornata inaugurale degli Assoluti ha conquistato due ori nei 50 e 200 dorso, la tecnica specialità della casa. Quindi si è classificata al secondo posto nei 50 stile libero. Nella seconda giornata di gare le altre tre medaglie. La Cera ha vinto nei 100 dorso e 50 farfalla e inoltre ha preso l’argento nei 100 stile libero. Perno della Nazionale e già capace in azzurro di prendere il bronzo alle Olimpiadi per sordi con la staffetta e la scorsa estate ai Mondiali 2 ori e un argento sempre nelle staffette, Maria Chiara è ormai un esempio per tutti gli atleti sordi. Curiosamente aveva colto lo stesso numero di medaglie, 6, sia nell’appuntamento di giugno che in quello di un anno fa. Mauro Antonini, direttore tecnico della nazionale FSSI e allenatore di Maria Chiara nella piscina di viale Don Bosco, gongola, anche perché la manifestazione costituisce, assieme al Campionato italiano estivo in vasca lunga che si terrà in estate, una fondamentale tappa di avvicinamento per gli Europei del 2024 e le Deaflympics di Tokyo nel 2025.

Andrea Scoppa