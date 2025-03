Nuoto, Sport Village Banca di Pesaro ai Regionali Esordienti: vinti un oro e un bronzo. Pesaro brilla a Grottammare. Rescigno e Bellazecca sul podio

A Grottammare una giornata speciale per Sport Village, targato Banca di Pesaro che si è fatta valere ai Campionati Regionali Esordienti A e B. La città di Grottammare ha ospitato infatti un evento di grande rilevanza per il mondo del nuoto giovanile. È stata una giornata ricca di emozioni e con protagonisti tanti giovani nuotatori che si sono sfidati con determinazione e passione. "Ansia, tensione emotiva, divertimento, amicizia si sono mescolati tra loro in questa giornata adrenalinica per tutti i giovani atleti, ma anche per i genitori sugli spalti e per i tecnici a borda vasca", premette il presidente di Sport Village Banca di Pesaro Andrea Sebastianelli che invita a guardare "oltre le medaglie, al valore di uno sport eccezionale come il nuoto, per la crescita di ragazze e ragazzi". Due le medaglie conquistate dagli Esordienti di Sport Village, Banca di Pesaro: Matteo Rescigno (Esordienti B) ha vinto la medaglia d’oro nei 200 dorso. Terzo gradino del podio per Giovanni Bellazecca Giovanni (Esordiente A) nei 100 rana. Podio sfiorato per pochi decimi nella staffetta 4x50 mista femmine.

Il prossimo appuntamento sarà la seconda parte del campionato che si terrà domenica 30 marzo sempre a Grottammare.

b.t.