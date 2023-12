Nuoto, Sport Village-Banca di Pesaro protagonista. Giulia Brenda batte il record nazionale nei 1500

La squadra Master di Sport Village, targata Banca di Pesaro chiude come meglio non poteva il doppio appuntamento di gare. Nell’ultimo fine settimana i ragazzi sono stati protagonisti del "Ventesimo Trofeo De Akker" a Bologna riportando a casa sorrisi e medaglie. De Angelis, Ippoliti, Brenda, Barberini e Scola tutti medagliati, ma una particolare menzione va data al primo storico oro di Michele Coco nei 100 rana.

Inoltre al meeting di Riccione Giulia Brenda stupisce tutti stabilendo un record nazionale che durava da quasi 10 anni nei 1500 stile libero. Il suo 18’27’’89 resterà impresso per parecchio tempo: un record che stupisce, ma non meraviglia vista la costanza e la perseveranza dell’atleta. Risultato di ottimo auspicio in vista dei campionati nazionali in vasca corta che si svolgeranno questo fine settimana a Torino ed anche del mondiale di Doha ormai alle porte in calendario a marzo 2024.

Non da meno anche gli altri ragazzi di Sport Village che tra medaglie (Ippoliti, Barbarini, Bruni, Giorgioni, Di Placido e Vedovi) e personali migliorati hanno contribuito a rendere festoso il week-end riccionese. Prossimo e ultimo appuntamento del 2023 è fissato per domenica a Torino per i Campionati italiani in vasca corta. "Sono molto contento di tutti questi importanti risultati – commenta il presidente di Sport Village Pesaro Andrea Sebastianelli – sono frutto di talento e allenamento". Risultati possibili anche grazie al rinnovato e accogliente impianto delle piscine del Parco della Pace, oggetto di importanti interventi anche in tema di efficientamento energetico.

b.t.