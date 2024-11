Nuoto. Titolo e argento per Capretta

Exploit della sambenedettese Elena Capretta ai Campionati Italiani assoluti di nuoto che si sono conclusi ieri pomeriggio a Riccione. Dopo l’argento nei 50 farfalla del primo giorno, infatti, Elena Capretta, attualmente tesserata per l’Aniene ma con la Pool Nuoto fino a tre anni fa, venerdì pomeriggio s’è imposta con una gara strepitosa sui 100 farfalla dopo essersi qualificata per la finale A con il primo tempo. La ventiduenne è andata a toccare le piastre con il primato personale in 56"53 che cancella il 57"52 siglato lo scorso 1 novembre a Roma, e che la proietta dal sesto al terzo posto tra le performer italiane. Alle spalle di Elena Capretta, lontana tre decimi dal limite per i prossimi Mondiali di Budapest (56"2), Elena Di Liddo (Carabinieri/CC Aniene) in 57"34 e Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91) in 57"97.

"Una soddisfazione incredibile tanto il titolo italiano quanto il tempo – sottolinea Elena Capretta, attualmente allenata da Sandro Signori –. Spero di aver messo un po’ in difficoltà il direttore tecnico Cesare Butini e di strappare la convocazione per Budapest. Sono comunque strafelice e rivolgo un pensiero alla mia famiglia, al mio allenatore e alla mia società".

Contentissimo per l’oro (e l’argento) anche il suo ex allenatore di San Benedetto, Andrea Benedetti, a Riccione anche con Elisa Pignotti e con il fratello, Lorenzo Pignotti, anche lui da quest’anno tesserato Aniene: "L’ho allenata fino all’età di diciannove anni, poi vedendo le sue qualità l’abbiamo fatta andare fuori, a Bologna, un anno, e poi a Roma all’Aniene. Siamo tutti felicissimi, questo titolo sui 100 farfalla era nell’aria, le qualità le ha tutte, le mancava soltanto il guizzo decisivo. Elena è molto forte nella partenza e nelle subacquee e quindi si esalta in vasca corta. Adesso speriamo in una sua convocazione per i prossimi Mondiali di Budapest, è a tre decimi dal tempo limite". Tutta la San Benedetto delle piscine ha fatto il tifo per lei, naturalmente, ma a Riccione c’erano anche la diciottenne Elisa Pignotti (Pool Nuoto, allenata da Andrea Benedetti) che è giunta seconda nella finale B dei 200 stile libero, nella finale degli 800 stile libero ha conquistato il quinto posto, e in quella dei 400 stile ieri pomeriggio, ancora quinta al termine di un’ottima gara con il suo personal best a 4’07"12.

Bene anche il fratello ventiduenne Lorenzo, quinto nella finale dei 100 misti il primo giorno e ieri sesto nella finale B dei 50 farfalla.

