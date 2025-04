Nuova Giunta regionale del Coni: Milva Rossi ed Eleonora Maria Guarini protagoniste

Parla decisamente forlivese e al femminile la nuova Giunta regionale del Coni emilano-romagnolo. Infatti, nelle recenti votazioni, oltre alla conferma del presidente, il 72enne modenese Andrea Dondi, sono state elette Milva Rossi, in rappresentanza dei tecnici e anche vicepresidente regionale, e la new entry Eleonora Maria Guarini, della Federazione italiana Wushu-Kung Fu, come rappresentante delle Discipline Sportive Associate, ovvero quelle riconosciute dal Coni ma non a pieno titolo all’interno del Comitato Olimpico.

Uniche donne, oltre che uniche forlivesi, Rossi ed Maria Guarini, in una Giunta complessivamente composta da otto persone. Per Milva Rossi, esponente della Federazione Italiana Baseball e Softball ed ex giocatrice, si tratta di un’importante conferma, anche per la bontà del lavoro svolto: "Per la prima volta – dice la stessa Rossi – due donne forlivesi entrano a far parte della Giunta: io sono stata riconfermata nei due ruoli, mentre Eleonora Maria Guarini entra adesso. È una bella notizia anche per la nostra città: un riconoscimento al lavoro svolto e una nuova opportunità per Eleonora di portare il suo contributo". Per Guarini infatti è la prima esperienza nella Giunta del Coni, ma non è certo il debutto come dirigente sportivo. Infatti è anche l’attuale vicepresidente della Fig, la Federazione Italiana Golf, dell’Emilia-Romagna.

Completano la Giunta, col presidente Dondi, anche Vittorio Vaccaro per gli atleti, Simone Alberici, Stefano Frigeri e Francesco Furlani per le federazioni sportive e Mauro Rozzi per gli enti di promozione sportiva.

u. b.